La situazione a Zagarolo

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO DEL 12 OTTOBRE 2020 – AGGIORNAMENTO CASI POSITIVI AL COVID-19 NEL COMUNE DI ZAGAROLO – NUMERO ATTUALI POSITIVI: 9

La Asl Roma 5 ha comunicato al Comune di Zagarolo QUATTRO nuovi casi positivi al Covid-19 di residenti nel Comune di Zagarolo (il totale dei positivi attuali è NOVE).

A tutti i nostri concittadini colpiti dal virus vadano i migliori auguri di una pronta guarigione.

In vista dell’ultimo DPCM ricordiamo l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e al chiuso (con le dovute eccezioni, come evidenziato nell’infografica del post dell’8 Ottobre che trovate su questa pagina), mantenere il distanziamento e lavare frequentemente delle mani.

La situazione a Cave

Aggiornato al 12 ottobre

La ASL Roma 5 ha comunicato che otto nuovi pazienti, residenti nel Comune di Cave sono risultati positivi al virus Covid-19 e si trovano in isolamento domiciliare.

Il numero di pazienti attualmente positivi nel nostro Comune, è pari a 21 unità.

C hiedo a tutti di osservare con rigore le prescrizioni e solo gli avvisi di natura istituzionale.

Si ricorda che è possibile sostenere il tampone presso i porti e gli aeroporti di sbarco, oppure presso il drive-in di Colleferro, Via degli Esplosivi dalle ore 9:00 alle ore 20:00 preferibilmente con ricetta dematerializzata del medico o, in alternativa, con la documentazione di viaggio/soggiorno.

Il Sindaco

Angelo Lupi

La situazione a Lariano

Aggiornato al 12 ottobre

Cari cittadini,

dai dati estratti dalla piattaforma online della Asl Roma 6, la situazione dei contagi e degli isolamenti domiciliari registrati sul nostro territorio fino all’ 11 ottobre risulta la seguente:

CASI POSITIVI AL COVID-19

3 (tre) sono i casi attualmente positivi al test Covid-19, di cui 2 (due) in isolamento domiciliare e 1 (uno) ricoverato. Rispetto all’ultimo aggiornamento fornito sono stati registrati 2 (due) nuovi casi positivi.

ISOLAMENTI PRECAUZIONALI

4 (quattro) sono i soggetti sottoposti alla misura preventiva in ambito domiciliare per i quali la Asl garantisce il monitoraggio delle condizioni di salute, per ragioni di sicurezza e sanità pubblica.

Tuteliamo la nostra salute e quella dei nostri cari, indossando la mascherina anche nei luoghi all’aperto, lavando spesso le mani e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro.

Il Sindaco

Maurizio Caliciotti

La situazione a Valmontone

Aggiornato all’11 ottobre

Coronavirus: altri tre positivi a Valmontone. i casi accertati sono ora quindici La ASL Roma 5 ha comunicato che 3 nuovi pazienti, residenti nel Comune di Valmontone, sono risultati positivi al Covid-19. Il totale dei positivi sale così a 15, un numero che desta preoccupazione e deve spingere a fare il massimo per preservare il diffondersi del contagio. Usare la mascherina, lavare spesso le mani, evitare assembramenti e contatti DEVONO DIVENTARE parte integrante della nostra quotidianità consapevoli che, continuando con questo trend, il rischio di subire nuove chiusure e limitazioni è dietro l’angolo e, dovremmo tenerlo bene a mente, UNA NUOVA CHIUSURA AVREBBE EFFETTI GRAVISSIMI SULLA NOSTRA ECONOMIA. Si ricorda a tutti che è possibile effettuare il tampone presso gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, e nel drive-in di Colleferro, Via degli Esplosivi, dalle ore 9,00 alle ore 20,00, con ricetta dematerializzata del medico o, in alternativa, con la documentazione di viaggio/soggiorno. SI RIBADISCE CHE LA MASCHERINA E’ OBBLIGATORIA E OCCORRE EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI.