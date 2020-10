Un vero e proprio lago, che si è formato a causa delle piogge torrenziali cadute incessantemente nelle ultime ore e che sta causando il collasso del traffico locale.

È quanto sta succedendo a Colleferro lungo la Via Carpinetana sud, nella zona dell’ex Biblioteca comunale e a poca distanza dalla svolta che porta verso il Liceo Scienfitico Marconi e l’Istituto Tecnico Cannizzaro. Il livello dell’acqua ha raggiunto circa il mezzo metro d’altezza ed ha causato la congestione del traffico, che è aumentato esponenzialmente in quella zona a causa della chiusura di via Traiana.

La coda di macchine in entrata verso Colleferro sta aumentando sempre di più e non sono pochi i veicoli rimasti in panne a causa dell’alto livello dell’acqua. I più fortunati sono riusciti a passare non senza fatica, ma la situazione resta delicata e si prevede anche un peggioramento del traffico.

IN AGGIORNAMENTO