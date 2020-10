Colleferro, videoconferenza tra Sindaco e D.G. della Asl Rm5: le richieste

Ieri mattina abbiamo incontrato in videoconferenza il Direttore Generale della Asl Roma 5 Giulio Santonocito per sottoporre alla sua attenzione le criticità che stiamo riscontrando noi sindaci nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – spiegano in una nota dall’Amministrazione di Colleferro.

Le richieste

In particolare abbiamo chiesto un intervento immediato per garantire un flusso più rapido nella trasmissione delle informazioni relative alle persone positive, in isolamento e in quarantena che, attualmente, vengono notificate a noi sindaci con notevole ritardo. I ritardi non ci mettono nelle condizioni di intervenire tempestivamente per monitorare l’andamento della curva epidemiologica sui nostri comuni. Come pure di attivare le procedure straordinarie per la raccolta dei rifiuti speciali in sicurezza, di effettuare la sorveglianza attiva dei soggetti in isolamento e circoscrivere la nascita di eventuali focolai.

A nostro giudizio inoltre la mancanza di comunicazioni tempestive e chiare da parte delle autorità competenti rappresenta un’anomalia che di fatto sta esponendo le nostre comunità ad elevato rischio di contagio.

Come massime autorità sanitarie locali prima ancora che come primi cittadini siamo fortemente preoccupati e ribadiamo l’assoluta necessità di un intervento da parte della Asl Roma 5 prima che la situazione, ogni giorno più preoccupante, sfugga definitivamente dal nostro controllo. Sono passati quasi 8 mesi dall’inizio dell’epidemia, la Asl Roma 5 ha avuto il tempo per prepararsi e tutto questo non è accettabile – concludono.