L’Amministrazione Comunale di Anagni si mobilita in favore degli studenti delle scuole superiori della città dei papi che, in questi giorni, hanno portato all’attenzione delle autorità una serie di problematiche relative al trasporto pubblico COTRAL.

Il 13 ed il 14 ottobre l’assessore al Trasporto Pubblico Locale Valentina Cicconi ed il consigliere subdelegato alla Pubblica Istruzione Riccardo Ambrosetti hanno incontrato una delegazione di studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore “Dante Alighieri” e “Guglielmo Marconi” ascoltando le loro richieste: in particolare i rappresentanti degli studenti hanno evidenziato l’eccessivo affollamento negli autobus COTRAL in orario scolastico e la necessità di ricevere delucidazioni da parte dei loro dirigenti scolastici e docenti sulle procedure anti-Covid adottate negli Istituti scolastici, nonché la mancanza di arredi scolastici idonei.

Ambrosetti spiega: «Il Comune di Anagni ha inviato una lettera tramite PEC alla COTRAL S.p.A. con la quale è stato chiesto un incontro ai responsabili della compagnia dei trasporti per trovare una soluzione condivisa al problema degli assembramenti sui mezzi e l’istituzione di tratte integrative sulle linee che collegano Anagni con Colleferro, Paliano, Serrone, Piglio e Sgurgola, nelle fasce orarie delle 08:00 e delle 14:00».

Sulla questione arredi scolastici Ambrosetti dichiara: «Mi sono messo in contatto con il consigliere provinciale delegato alla Pubblica Istruzione Alessandra Sardellitti chiedendo di tenere sotto controllo e velocizzare la procedura per la fornitura dei banchi monoposto alle classi degli istituti superiori anagnini, e infatti, già nei prossimi giorni, al Dante Alighieri verranno consegnati circa 150 banchi monoposto. Sono stati in particolare gli studenti dell’I.I.S. “Dante Alighieri” ad evidenziare questo problema e ci auguriamo di poter soddisfare le loro richieste con una attenta e costante collaborazione con la Provincia».