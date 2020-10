Nella giornata di ieri, 13 ottobre, a Pico, il personale del locale Comando della Stazione Carabinieri ha dato esecuzione al provvedimento di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari e contestuale sostituzione con la misura della detenzione carceraria, emesso dal Tribunale di Latina nella giornata di ieri, nei confronti di un 46enne residente a Fondi. L’uomo risultava domiciliato nel comune ciociaro, con precedenti per maltrattamenti in famiglia e in materia di sostanze stupefacenti.

La vicenda

Il provvedimento è scaturito a seguito del suo arresto, avvenuto il 13 ottobre ed eseguito sempre dal personale dell’Arma di Pico a seguito dell’evasione dal suo domicilio, dove era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nello scorso mese di aprile .

L’uomo, infine, è stato associato presso la casa Circondariale di Roma- Rebibbia.

