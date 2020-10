Durante la scorsa notte, a Pico, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato un 36enne colto in flagranza di reato perché era venuto meno agli arresti domiciliari ai quali era stato precedentemente condannato.

La vicenda

L’uomo, con precedenti per maltrattamenti in famiglia, trovandosi agli arresti domiciliari per un “codice rosso”, durante il controllo da parte dei militari non è stato trovato in casa. Grazie alle ricerche dei militari, l’uomo è stato ritrovato presso l’abitazione del vicino, insieme a due individui del posto che avevano ugualmente diversi precedenti.

Pertanto, al termine dell’operazione, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.