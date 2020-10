A Piedimonte San Germano, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di specifica attività info-investigativa deferiva in stato di libertà , alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di “furto aggravato continuato” un 58enne ed un 55enne, entrambi residenti nel predetto Comune.

Ecco cosa è successo a Piedimonte San Germano

L’attività intrapresa a seguito di una segnalazione della Società concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas metano in quel comune, permetteva di accertare che i deferiti, mediante reiterate manomissioni dei sigilli posti sui contatori della fornitura, già oggetto di distacco per morosità, prelevavano fraudolentemente gas metano per uso domestico.

In giro senza mascherina: 17enne multato di 400 euro

Nell’ambito di predisposti servizi programmati e coordinati dal Comando Compagnia Carabinieri di Cassino, tesi al rispetto delle disposizioni per il contenimento da contagio Covid-19, ed effettuati dal personale dipendente dei Comandi Stazione nelle rispettive giurisdizioni, venivano controllati e sanzionati amministrativamente (ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 125/2020 del 7 OTT 2020) un 17enne, residente a Piedimonte San Germano ed un 31enne, residente della “Città Martire” poiché, al momento del controllo, non utilizzavano i previsti dispositivi di protezione delle vie respiratorie “Mascherina“,e, pertanto, nei loro confronti veniva elevata una sanzione amministrativa di € 400.