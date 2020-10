Durante il fine settimana, i Carabinieri di Cassino hanno predisposto dei servizi straordinari a largo raggio di controllo del territorio, al fine di contrastare più efficacemente i reati predatori ai danni di esercizi pubblici e private abitazioni, nonché il traffico di sostanze stupefacenti, le violazioni alle norme del codice della strada e l’inosservanza delle disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19.

Ciò che emerge dai controlli

A Piedimonte San Germano, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno identificato un 30enne ed un 27enne, entrambi già censiti per reati contro il patrimonio e la persona, in quanto intercettati all’interno del parcheggio di un noto centro commerciale mentre si aggiravano con fare sospetto tra le auto parcheggiate.

Ricorrendone i presupposti di legge, i due sono stati proposti per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Piedimonte San Germano per tre anni.

A San Vittore del Lazio , i Carabinieri della Stazione di Cervaro hanno intercettato e controllato a bordo di un’autovettura un 34enne ed un 29enne, già censiti per reati contro il patrimonio e la persona. I due uomini si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi di abitazioni isolate. Pertanto, ricorrendone i presupposti di legge, sono stati proposti per l’irrogazione del F.V.O. con divieto di ritorno nel Comune di San Vittore del Lazio per anni tre;

Infine, a Sant’Elia Fiumerapido , i militari della locale Stazione Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone un 38enne del luogo per “detenzione di sostanza stupefacente per uso personale”. L’uomo è stato trovato in possesso di un involucro di colore bianco contenente un piccolo quantitativo di cocaina.

Nel complesso, al termine del servizio “Alto Impatto”, risultano

controllate 143 autovetture;

identificate 206 persone;

effettuati 47 Posti di controllo;

controllate 39 persone poste agli arresti domiciliari;

elevate 14 violazioni al Codice della strada;

controllati 44 esercizi pubblici;

impiegati 46 militari e 22 automezzi

Foto di repertorio