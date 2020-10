Scendono in piazza gli studenti delle scuole di Colleferro per protestare contro l’azienda di trasporti Cotral. Ecco cosa sta succedendo.

Il Cotral mette a disposizione poche corse: gli studenti protestano

Una manifestazione pacifica, ordinata, in piena regola con le disposizioni in materia di coronavirus. È quella che sta andando in scena oggi, lunedì 12 ottobre 2020, a Piazza Italia a Colleferro. Tanti studenti provenienti da diverse scuole del territorio, hanno deciso di unirsi e protestare contro la nota azienda di trasporti Cotral.

Il motivo, secondo gli studenti, è legato alle poche corse che Cotral mette a disposizione, considerando anche che in tempi di pandemia, la capienza per ogni singolo bus è calata drasticamente (di circa l’80%). Motivi questi che hanno spinto i giovani a sfidare il maltempo e ad esporre qualche cartellone.

Una delegazione di studenti, inoltre, è stata accolta dal vice Sindaco di Colleferro, Giulio Calamita, e vedremo se si avranno aggiornamenti nello stretto giro.