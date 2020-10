Colleferro, brutto impatto tra due auto verso l’ora di cena

Impatto tra una Punto modello vecchio e una Audi, poco prima dell’incrocio noto con i quattro semafori, a Colleferro. L’incidente è avvenuto tra le suddette auto: una sembra provenisse da via Fontana dell’Oste e l’altra dalla strada che introduce da via Consolare Latina.

L’incidente avvenuto poco fa a Colleferro

Ancora sconosciute le dinamiche dello scontro, al vaglio delle forze dell’Ordine. Queste ultime sono infatti intervenute per i rilievi di rito. Non è chiaro se l’impatto abbia causato feriti. Di certo, lo scontro è stato rilevante, poiché diversi sono stati i detriti rimasti in strada. L’episodio è avvenuto verso l’ora di cena di oggi, domenica 11 ottobre 2020.

Scarse le ripercussioni per la viabilità locale. Potrebbero seguire aggiornamenti.