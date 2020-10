Segnalate code in direzione Napoli a causa di un incidente avvenuto poco fa tra Colleferro e Valmontone. Ancora sconosciuta l’entità del sinistro.

Incidente tra Colleferro e Valmontone

Sul posto si sono recate le forze dell’ordine per la gestione del traffico e il personale addetto per la rimozione del sinistro e il ripristino della viabilità, che dovrebbe tornare alla normalità entro poco tempo. A congestionare il traffico anche il maltempo, che sta imperversando in tutto il Lazio a partire dalla tarda mattinata.

Al momento, non è ancora chiara né la dinamica, né tanto meno se vi siano stati feriti. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.

Foto di repertorio