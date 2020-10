Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo su tutto il territorio di competenza, finalizzati a prevenire e reprimere i reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La vicenda

Nella giornata di ieri, ad Aquino, i militari della locale Stazione Carabinieri, insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo, nel corso di un predisposto servizio, hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne del posto (già censito per reati contro il patrimonio, la persona, la famiglia e la pubblica amministrazione, nonché in materia di stupefacenti ed avvisato orale), per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Gli operanti hanno sorpreso l’uomo nel giardino della propria abitazione, mentre cedeva un involucro contenente eroina, del peso di 0,1 gr., ad un 36enne del posto, che aveva già precedenti in materia di stupefacenti. Durante la successiva perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno trovato tre involucri contenenti sostanze stupefacenti, nello specifico di eroina del peso di 1,10 gr, marjiuana di 0,5 gr. ed hashish di 1,3 gr.

In più sono stati ritrovati anche un contenitore in plastica della capacità di 100 ml contenente metadone, 4 semi di canapa indiana, un tritaerbe, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento. Il tutto è sottoposto a sequestro.

L’ uomo è stato arrestato e, come disposto dall’A.G., sottoposto agli arresti domiciliari, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone.