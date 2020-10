Anche il Comune di Montelanico si trova costretto a fronteggiare la pandemia da Coronavirus. E’ notizia di oggi, domenica 11 ottobre 2020, del contagio di due cittadini residenti nel territorio comunale, per i quali sono state immediatamente applicate le procedure del caso.

“Sono stato appena informato dalla ASL-RM 5 che due nostri/e concittadini/e sono risultati/e positivi/e al COVID-19” – ha comunicato attraverso una nota il Sindaco Sandro Onorati -.

“La ASL ha già avviato tutte le indagini epidemiologiche. Coloro che dovevano essere messi al corrente sono stati già informati; ringraziamo “gli addetti ai lavori” per il grande sforzo di questi mesi. Esprimo tutta la mia vicinanza ai/alle pazienti ed alle famiglie, in un momento difficile come questo.

Chiedo ancora una volta a tutti di osservare con rigore le prescrizioni:mascherine, distanziamento sociale, igiene delle mani. Sarà mia cura tenervi informati sull’evoluzione della situazione a Montelanico e pertanto vi prego di seguire solo gli avvisi di natura istituzionale”.