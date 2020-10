Nella giornata di ieri, sabato 10 ottobre 2020, è stato ufficializzato un nuovo caso di Coronavirus all’Istituto Itis Stanislao Cannizzaro di Colleferro. A comunicarlo è la stessa scuola attraverso un comunicato a firma del Dirigente Scolastico Alberto Rocchi, che sottolinea come siano già state attivate tutte le procedure del caso al fine di informare i diretti interessati e attivare il protocollo di sicurezza previsto dal caso. Di seguito, la nota integrale:

“Si comunica a tutto il personale, agli alunni e alle famiglie quanto segue:

Un alunno frequentante l’ITIS CANNIZZARO di Colleferro è risultato positivo al COVID19 a seguito di somministrazione di un tampone.

La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla ASL in data odierna; Tutte le persone interessate sono state già state informate e hanno ricevuto dalla ASL la comunicazione recante le procedure da seguire nei prossimi giorni.

Eventuali ulteriori sviluppi della situazione saranno successivamente comunicati agli interessati e all’utenza scolastica in generale per quanto di competenza.

Si coglie l’occasione per ricordare, in particolar modo alle famiglie, di tenere nella massima considerazione qualunque forma di malessere manifestato dai propri figli, in coerenza con quanto disposto nei protocolli per la sicurezza emanati dalle autorità competenti e le PROTOCOLLO D’ISTITUTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA pubblicato sul nostro sito www.itiscannizzarocolleferro.edu.it.

In ultimo si chiede alle famiglie di stimolare ulteriormente i ragazzi al rigido rispetto di tutte le

regole anti – COVID, sia dentro che fuori la scuola”.