Colleferro, mancano i banchi al Cannizzaro. Il Preside: “È una fake news”

Da qualche giorno, sui social, è diventata virale una foto che ritrae una studentessa seduta a terra, senza banco, all’interno di un’aula dell’Istituto Tecnico Cannizzaro di Colleferro.

Il preside chiarisce la vicenda: è una fake news

Un duro sfogo su Facebook ha messo, almeno per il momento, a tacere la situazione. L’argomento banchi è un punto nevralgico in tutta Italia ma, Alberto Rocchi, preside dell’Istituto, ha voluto sottolineare come di sedie ce ne sono in abbondanza nella scuola e che, come in molte altre scuole, alcuni banchi li stanno aspettando.

Ecco il post originale:

“Non sono di solito propenso a rispondere via Facebook a questo genere di cose ma purtroppo sono costretto.

Mi hanno raccontato che gira su Facebook un post in cui si racconta che i ragazzi all’itis Cannizzaro sarebbero seduti per terra durante le lezioni. Niente di più falso!

Di sedie ne abbiamo in sovrabbondanza ed altre dovrebbero abbondare. I banchi mancano per qualche ragazzo e li stiamo aspettando come la maggior parte delle scuole d’Italia. Se qualcuno (studente o non ) vuole screditare la scuola non pensi di riuscirci con questi “mezzucci”…anzi lo invito caldamente fin da subito a trovarsi un’altra sistemazione!”