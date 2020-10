I Carabinieri della Stazione Roma Ottavia hanno denunciato in stato di libertà un 39enne romano, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, la scorsa notte, è stato fermato dai Carabinieri in via Vivi Gioi, mentre era alla guida della sua utilitaria, per un normale controllo.

Il nervosismo mostrato del 39enne, ha insospettito i militari che hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

Al termine della perquisizione veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto un fucile da sub lungo 82 cm e 2 aste in ferro appuntite, una lunga 88 cm e l’altra 96 cm, entrambe utilizzabili come frecce, occultate in un vano creato sul lato passeggero.

I militari dopo aver accertato che l’uomo traportava e possedeva il fucile e le due aste appuntite, senza un giustificato motivo, hanno fatto scattare il sequestro e la denuncia nei confronti del 39enne.

Foto di repertorio