Quartiere Palmarola (frazione di Ottavia, Roma). Un ricercato per droga e 120.000 euro in contanti: un arrestato e un denunciato dalla Polizia di Stato.

I fatti

La Polizia di Stato controlla 2 ragazzi stranieri che chiacchieravano in auto: uno di loro era ricercato per droga e nascosti tra i sedili, in una busta con scritto “amore concept store”, sono stati sequestrati 120 mila euro in contanti.

Una pattuglia della Squadra di polizia giudiziaria del commissariato Fidene, diretto da Fabio Germani, nel tardo pomeriggio, ha notato 2 ragazzi seduti all’interno di un’utilitaria parcheggiata in una stradina del quartiere Palmarola. I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento dei 2, hanno approfondito il controllo ed hanno trovato la busta con banconote da 5, 10, 20,50, 100 e 200 euro per un totale di 120mila.

Dalla verifica dell’identità, effettuata tramite rilievi foto-dattiloscopici, è emerso che M.P., albanese di 31 anni, sotto un altro nome, era ricercato dal 2016 per una custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma per reati inerenti gli stupefacenti, mentre all’altro fermato, anche lui albanese, doveva essere notificata un’ordinanza di sospensione di un ordine di esecuzione emesso, anche in questo caso, dal Tribunale di piazzale Clodio.

Al termine degli accertamenti M.P. è stato condotto nel carcere di Rebibbia, i soldi sono stati sequestrati e l’altro albanese è stato denunciato per la ricettazione dello stesso denaro di cui non ha saputo spiegare la provenienza.