“La chiusura della strada è necessaria, come spiega l’ordinanza della polizia municipale di Tivoli, per permettere ad Acea di effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria urgenti sulle reti idriche del servizio integrato di Acea ato 2, in particolare per riparare un danno che crea disservizi alle utenze limitrofe a via San Valerio.

Il traffico veicolare subirà dunque le seguenti modifiche, alle quali si dovrà fare attenzione soprattutto in prossimità degli orari di entrata e di uscita da scuola:

via San Valerio (dall’intersezione con piazza Rivarola sino all’intersezione con via del Riserraglio), divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e divieto di transito per tutti i veicoli, a eccezione dei mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e i mezzi di soccorso delle forze dell’ordine tutte;

via ponte gregoriano (intersezione con piazza Rivarola), obbligo di proseguire a piedi dritto in direzione piazza Massimo;

largo Sant’Angelo (interserzione con piazza Massimo), obbligo di svolta a sinistra in direzione via Roma;

via della Sibilla (intersezione con via San Valerio), obbligo di svolta a sinistra in direzione piazza Massimo;

via San Paolo (intersezione con via San Valerio), obbligo di svolta a destra in direzione piazza Massimo”.

