Tivoli, incendio nel bosco sulla strada Pomata: la situazione in diretta

Oggi, 9 ottobre 2020, dalle ore 14,38 la sala operativa del Comando provinciale di Roma dei vigili del fuoco ha inviato presso il comune di Tivoli, sulla Strada di Pomata, la squadra del distaccamento di Tivoli (18 A) per un incendio nel bosco.

Nessuna persona né abitazione è stata coinvolta, grazie anche al rapido intervento dei soccorritori, che possono contare sull’ausilio dell’autobotte di Nomentano ( ab 6 ), i D.o.s e l’elicottero eli/D 57 per lo spegnimento delle fiamme in aree non accessibili da terra.