Sono previste diverse manifestazioni per la data di domani, 10 ottobre, nella Capitale, organizzati da quanti si dichiarano negazionisti nei confronti dell’attuale emergenza sanitaria e no-mask.

Le manifestazioni

Alle 14, in piazza Bocca della Verità, si raduneranno quanti hanno deciso di protestare contro la prosecuzione dello stato di emergenza voluto dal Governo per far fronte ai contagi da Covid-19. Una manifestazione contro la “dittatura sanitaria“, come è stata definita dagli stessi negazionisti. Sono previste circa 100 persone.

A piazza San Giovanni, nel frattempo, si terrà la cosiddetta “Marcia della Liberazione“, alla quale prenderanno parte circa tremila partecipanti, sempre negazionisti e no-mask.

La Questura di Roma ha prescritto a quanti parteciperanno di indossare la mascherina e il capo della Polizia, Franco Gabrielli, scrive in una circolare inviata ai prefetti e ai questori che tutte le manifestazioni pubbliche devono svolgersi in “forma statica”, garantendo così che vengano rispettate le norme anti Covid, specialmente il distanziamento sociale e l’uso della mascherina. Altrimenti, sarà necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, che dovranno provvedere a sciogliere le manifestazioni.

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, chiede ai responsabili della sicurezza pubblica massimo rigore e fermezza assoluta contro chi non rispetta le norme anti Covid durante le manifestazioni pubbliche. Una linea che è stata prontamente recepita nella circolare di Gabrielli. Oltre allo scioglimento immediato delle proteste, per i trasgressori sono previste anche sanzioni fino a mille euro.

“La manifestazione di domani a Roma è uno schiaffo a chi ha vissuto in prima linea la gravità dell’emergenza Covid. Per questo ringrazio la gran parte dei romani che rispetta le regole con grande responsabilità”, è quanto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dichiara tramite Twitter.

Foto di repertorio.