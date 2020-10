Bollettino Coronavirus nel Lazio: oggi 387 nuovi casi positivi

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘RECORD DI TAMPONI SU OLTRE 14 MILA OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 387 CASI E DI QUESTI 131 A ROMA (-13 RISPETTO A IERI), 6 I DECESSI E 47 I GUARITI. BISOGNA MANTENERE ALTA L’ATTENZIONE CI ATTENDERANNO SETTIMANE MOLTO DIFFICILI . RAPPORTO POSITIVI / TAMPONI PARI AL 2.7%. VALORE RT A 1.19. SUL DATO ODIERNO PESA IL FOCOLAIO DELLA CASA DI RIPOSO DI CONCERVIANO (RI) E I DATI DI VITERBO DOVE SI TIENE VERTICE CON ASL, PREFETTO E I SINDACI DI RONCIGLIONE, NEPI, CIVITA CASTELLANA, VETRALLA E VITERBO’

DRIVE-IN: PROSEGUE IL POTENZIAMENTO DELLA RETE, SUPERATA QUOTA 50 STRUTTURE. DA OGGI ATTIVO PRESIDIO DI TORRE SPACCATA (ASL ROMA 2) RISERVATO A UTENTI PRENOTATI DAL SISP PER GLI ISOLAMENTI DOMICILIARI. LUNEDI' PARTIRANNO SOLO SU PRENOTAZIONE DELLA ASL ROMA 1 IL DRIVE-IN PEDONALE DEL CRISTO RE E IL DRIVE-IN PRESSO L'IRCCS IDI. SEMPRE LUNEDI' PARTIRANNO LADISPOLI (ASL ROMA 4) E GAETA (ASL DI LATINA). SABATO POMERIGGIO PARTE IL DRIVE-IN AEROPORTO DI GUIDONIA E LUNEDI' QUELLO DI MONTEROTONDO SCALO E LABICO (ASL ROMA 5). SONO STATI EFFETTUATI I SOPRALLUOGHI A SAXA RUBRA (ASL ROMA 1) E ARCO DI TRAVERTINO (ASL ROMA 2). MARTEDI' PARTE IL DRIVE-IN DI ALBANO (ASL ROMA 6) DESTINATO ALLE SCUOLE;

TAMPONI RAPIDI IN STUDI MEDICI: PUBBLICATO IL PRIMO BANDO IN ITALIA PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ESECUZIONE DEI TAMPONI RAPIDI IN STUDI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA;

VACCINO ANTINFLUENZALE : GIA' CONSEGNATE 576 MILA DOSI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E AI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. E' UTILE LA PRENOTAZIONE DAL PROPRIO MEDICO. STRAORDINARIA ADESIONE AL POLICLINICO DI TOR VERGATA DEGLI OPERATORI SANITARI, GIA' FATTE OLTRE 500 SOMMINISTRAZIONI;

***Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“RECORD DI TAMPONI SU OLTRE 14MILA OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 387 CASI E DI QUESTI 131 A ROMA (-13 RISPETTO A IERI), 6 I DECESSI E 47 I GUARITI. Bisogna mantenere alta l’attenzione ci attenderanno settimane molto difficili . Rapporto positivi / tamponi pari al 2.7%. Valore RT a 1.19. Sul dato odierno pesa il focolaio della casa di riposo di Concerviano (RI) e i dati di Viterbo dove si tiene vertice con Asl, Prefetto e i sindaci di Ronciglione, Nepi, Civita Castellana, Vetralla e Viterbo.

Nella Asl Roma 1 sono 44 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventitre casi con link familiare o contatto di un caso già noto, un caso di rientro dal regno unito. Si registrano due decessi di 79 e 86 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 58 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Sicilia, ventiquattro i casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 3 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di undici contatti di casi già noti e isolati e dodici i casi con link al cluster di Villa Lidia dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 4 sono 53 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quarantaquattro contatti di casi già noti e isolati e quattro casi su segnalazione del medico di medicina generale. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 5 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventisei contatti di casi già noti e isolati e tre casi con link ad un battesimo dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 85 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 38 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventitre contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 136 casi e tre i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono ventinove i casi e di questi nove un caso ha un link con un cluster nella struttura ‘Città di Aprilia’ dove è in corso l’indagine epidemiologica e sedici sono i casi con link familiare o contatto di caso già noto.

Nella Asl di Frosinone si registrano trentadue casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Si registrano due decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano quarantacinque casi e si tratta di dieci contatti di casi già noti e isolati. Dodici i casi con link a una palestra di Nepi dove è in corso l’indagine epidemiologica. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e due in fase di accesso al pronto soccorso.