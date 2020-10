Nella mattinata odierna i militari del NORM della Compagnia di Alatri, al termine di accertamenti espletati a seguito di sinistro stradale con feriti, hanno denunciato in stato di libertà poiché ritenuto responsabile di “guida in stato di ebbrezza alcoolica ed alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti”, un 44enne di Fumone (già censito rifiuto dell’accertamento del tasso alcolico, ingiurie, appropriazione indebita ed inosservanza dei provvedimenti dell’A.G.).

I fatti

Lo scorso 1° ottobre ad Alatri, il predetto a bordo di autovettura intestata ad una società frusinate, invadeva la corsia opposta al suo senso di marcia andando a collidere con un’altra autovettura condotta da un 59enne del luogo ed a seguito dell’occorso entrambi i conducenti riportavano delle lesioni medicare dal pronto soccorso dell’Ospedale di Alatri ove venivano sottoposti ad accertamenti dai quali il 44enne è risultato positivo sia al tasso alcolemico evidenziando un tasso alcolico pari a al doppio del limite consentito dalle vigenti normative nonché alla presenza di “cocaina urinaria”.

Espletate le formalità di rito il documento di guida è stato ritirato ed inviato alla Prefettura per il provvedimento di sospensione, mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

Nel pomeriggio di ieri ad Alatri , i militari della locale Stazione, nel corso di servizio perlustrativo teso alla prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno deferito in stato di libertà per “uso di atto falso”, un 27enne del luogo (già censito per reati contro la persona e il patrimonio).

Il predetto, fermato alla guida di un ciclomotore di sua proprietà, a seguito degli accertamenti risultava avere montata una targa palesemente contraffatta, pertanto veniva sottoposto a sequestro.

I fatti avvenuti a Fumone

La scorsa notte, a Fumone , i militari del NORM della Compagnia di Alatri, nel corso di servizio perlustrativo teso alla prevenzione e repressione di reati predatori, hanno proceduto al controllo di un 47enne frusinate (già censito per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti), che si aggirava senza giustificato motivo nei pressi di obiettivi sensibili di quel centro. Ricorrendo i presupposti di legge veniva proposto per l’irrogazione del F.V.O. con divieto di ritorno nel Comune di Fumone per anni tre.

Foto di repertorio