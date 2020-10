Fumone e Fiuggi, diverse persone nei guai: ecco perché

La scorsa notte, a Fumone, i Carabinieri della Stazione di Alatri, nel corso di un predisposto servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, giunti in una località isolata del suddetto Comune, identificavano e controllavano un’autovettura con a bordo quattro persone, residenti in provincia di Roma e Latina, di età compresa tra i 29 e i 48 anni, tutti già censiti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Ricorrendone i presupposti di legge, atteso che i prevenuti erano stati trovati nei pressi di obiettivi sensibili e non erano in grado di fornire i motivi della loro presenza sul posto, venivano proposti per la misura di prevenzione del rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Fumone per anni tre.

Analogamente, a Fiuggi, i militari della locale Stazione Carabinieri, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, identificavano nei pressi di abitazioni isolate due uomini, rispettivamente di 42 e 22 anni, di nazionalità rumena, l’ultimo dei quali già censito per “invasione di terreni”, “uso di atto falso” e reati contro la persona, i quali si aggiravano nella zona periferica della città termale presso abitazioni isolate, senza nessun giustificato motivo.

Anche nei loro confronti, ricorrendone i presupposti, veniva inoltrata la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con F.V.O. con divieto di ritorno nel comune di Fiuggi per anni tre.