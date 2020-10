Colto da un malore si è salvato grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Spinaceto.

Uomo colto da un malore viene salvato

L’uomo è caduto a terra nel piazzale antistante il Commissariato e immediatamente alcuni agenti in servizio si sono prodigati effettuando le previste manovre per evitare che l’uomo soffocasse. Posizionato su di un lato, i poliziotti sono riusciti a farlo respirare liberamente in attesa dell’arrivo dell’autoambulanza.

Medici ed infermieri che lo hanno poi preso in cura sono riusciti a stabilizzarlo. Solo l ‘intervento tempestivo ed efficace degli agenti ha evitato il peggio.