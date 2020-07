Incendio a Spinaceto, le fiamme minacciano il quartiere

Dalle ore 14 di oggi 23 luglio diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma stanno lavorando per spegnere un incendio a Spinaceto, provocato da sterpaglie e sviluppatosi su più fronti.

Le zone interessate sono via Degrenè, via Caduti della Resistenza, via Salvatore Lorizzo, via Caduti Guerra di Liberazione, via Stame. Considerata la vastità dell’incendio è stato necessario l’utilizzo di un supporto aereo del Drago 57 e quello un altro elicottero della Regione Lazio. Al momento nessuna abitazione è rimasta coinvolta dalle fiamme e non è stato necessario evacuare i residenti della zona.

Deviato trasporto pubblico locale

Per favorire l’intervento dei vigili del fuoco sono state deviate le linee Roma TPL 071-705-706-731 e 078, deviate in via Pontina. Le squadre sul posto stanno allontanando le fiamme che minacciano di arrivare alle abitazioni della zona.