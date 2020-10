Pontecorvo, bambino positivo al Covid: classe e docenti in isolamento

Un bambino al Plesso Fornelle di Pontecorvo è risultato positivo al Covid-19. Classe e docenti in isolamento.

Il post del Sindaco di Pontecorvo

Congiuntamente all’assessore alla pubblica istruzione Annagrazia Longo sono stato informato dalle autorità sanitarie che c’è un bambino positivo al Plesso Fornelle (Primo Istituto Comprensivo).

Come previsto dalla normativa anticovid e come indicato dall’Asl, la classe, i docenti e tutti coloro i quali sono stati a contatto con il bambino sono stati posti in isolamento. L’Asl ha avviato gli accertamenti per individuare il link epidemiologico.

Nelle prossime ore se dovessero esserci altri casi si valuterà, in accordo con la dirigenza, la chiusura del plesso.