Spaventata e preoccupata per la propria incolumità dal momento che il suo ex la stava seguendo a bordo di uno scooter, una donna si è rifugiata all’interno di un palazzo ed ha chiamato il 112 NUE.

Ecco cosa è successo

Immediatamente è arrivata una pattuglia della Polizia di Stato alla quale la vittima ha raccontato che, ormai da qualche tempo, aveva interrotto la sua relazione d’amore con l’uomo che si trovava seduto sul motorino fermo lì di fronte e che lo stesso, non accettando la situazione, la seguiva ovunque.

La donna ha infatti detto agli agenti del commissariato Tor Carbone, diretto da Moreno Fernandez, di essersi ritrovata lo stalker persino nell’area cani in cui porta gli animali quando svolge la sua attività di dog sitter e in un centro commerciale, episodi per i quali aveva anche richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e poi sporto regolare denuncia.

Quando i poliziotti si sono avvicinati a N.D. per chiedergli spiegazioni sulla sua presenza in quel luogo, il 52enne ha ammesso di essere passato sotto casa dell’ex fidanzata per andare nella palestra davanti alla quale era ora parcheggiato.

Vista la reiterazione dei suoi comportamenti ossessivi, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato portato nel carcere di Viterbo.