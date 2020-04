Tragedia a Tor Carbone: ragazza di 15 anni muore dopo il pranzo

Una morte improvvisa, inspiegabile all’apparenza, che ha lasciato tutti di stucco e gettato i genitori della vittima nello sconforto più totale.

Sono ancora poche le spiegazioni per motivare il decesso di una 15enne residente nella zona di Tor Carbone, che nella giornata di ieri – sabato 18 aprile 2020 – dopo aver consumato il pranzo è stata ritrovata senza vita dal padre mentre si trovava sul divano.

Ad accorgersi di quanto successo è stato il padre, che ha chiamato immediatamente gli uomini del 118. Inutili, però, i tentativi di rianimarla. Sul posto, in seguito, sono giunti anche gli uomini del Commissariato Tor Carbone, Esposizione e Colombo. Tutto lascia pensare ad una morte per cause naturali, anche se la salma della giovane è ora a disposizione del medico competente che effettuerà i dovuti esami.