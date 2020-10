In data odierna, alle ore 18,25 circa, presso via Laurentina, altezza km 14,500, la sala operativa del Comando provinciale di Roma ha inviato 2 squadre dei vigili del fuoco (11a e 22a) sul posto per un incidente stradale.

L’incidente oggi su via Laurentina

Due le auto coinvolte, all’interno delle quali erano presenti due persone adulte più un bambino di anni 7. Necessario l’utilizzo del divaricatore da parte del personale addetto alla rimozione, intervenuto per districare i passeggeri rimasti incastrati all’interno della vettura.

Il 118 ha poi provveduto a trasportare i feriti presso l’ospedale più vicino, in codice rosso. Presenti anche l’auto medica, l’elisoccorso e le forze dell’Ordine.