G.R.A., incendio di un bus tra Pontina e Laurentina: sequestrato il mezzo

Nella giornata di ieri, venerdì 18 settembre 2020, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul Grande Raccordo Anulare a causa dell’incendio di un bus nel tratto compreso tra la via Pontina e via Laurentina, in corsia esterna, al km 54,000.

Sul posto ha operato la squadra del distaccamento Eur (11a) con il supporto di un’autobotte (Ab12). Le fiamme hanno subito avvolto il mezzo, generando il panico tra gli automobilisti in transito.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta: la vettura alimentata a metano, di proprietà dell’Atac, è stata trasportata presso il deposito di Tor Pagnotta .Il magistrato di turno ne ha disposto il sequestro.