Di seguito, la nota a firma dei Consiglieri Metropolitani Pierluigi Sanna e Giulio Cacciotti in merito al crollo della Via Traiana:

Pierluigi Sanna e Giulio Cacciotti fanno appello alla Città Metropolitana ed alla Presidente Virginia Raggi affinché intervenga immediatamente rispetto al crollo definitivo avvenuto in queste ultime ore della via Traiana.

Un crollo che isola totalmente la comunità di Segni, una comunità importantissima e con ruolo cruciale nel territorio.

Esprimiamo vicinanza e solidarietà al Sindaco di Segni Piero Cascioli che tanto si era già speso con Città Metropolitana affinché intervenisse per tempo – dichiara il Sindaco Sanna – Sono fortemente rammaricato dal fatto che Città Metropolitana non sia riuscita a spendere immediatamente gli 85.000 euro destinati ad un intervento primario sulla frana con un emendamento del sottoscritto. I tempi burocratici della Città Metropolitana non possono mettere in crisi il nostro territorio. Chiederemo in aula di intervenire immediatamente anche con ulteriori fondi destinati alle “somme urgenze”.

I Consiglieri di Città Metropolitana

Pierluigi Sanna Sindaco di Colleferro

Giulio Cacciotti Consigliere del Comune di Carpineto Romano