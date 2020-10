Si comunica con la presente quanto illustrato durante la riunione svoltasi il 28/09/2020 presso la sala polifunzionale di Via Traiana alla presenza delle associazioni, dei comitati e dei commercianti.

La Sagra del Marrone Segnino 2020 non avrà luogo nelle forme e nei luoghi degli anni precedenti.

Segni, salgono a 7 gli attuali positivi al coronavirus

Una scelta sofferta ma necessaria per far fronte all’emergenza epidemiologica del Covid19 che tutto il mondo sta affrontando. Anche a seguito dell’evidente aumento dei contagi a livello nazionale, regionale e territoriale. Pertanto, l’Amministrazione si è anche confrontata con alcuni dei comuni limitrofi riguardo lo svolgimento delle sagre, anch’essi giunti alla stessa conclusione.Tenuto conto di questi elementi si comunica che la 63° Sagra del Marrone Segnino si svolgerà in forma limitata (SENZA L’APERTURA DI FRASCHETTE E STAND) tramite una serie di eventi culturali solo ed esclusivamente in streaming sulla pagina Facebook “Città di Segni”.