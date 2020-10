Nuovi casi di Coronavirus ad Anzio, Tivoli e Fiumicino: la situazione

Aumentano i casi di Coronavirus nelle ultime ore nei comuni di Anzio, Tivoli e Fiumicino.

La situazione

Ad Anzio si registrano cinque nuovi casi, per cui il numero dei positivi sale a 59, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, 9 ricoverati in ospedale e 50 in isolamento domiciliare. Il sindaco De Angelis invita tutta la popolazione ad indossare la mascherina e ad attenersi alle norme anti-contagio.

Il sindaco di Fiumicino, Montino, dichiara che i dati aggiornati relativi al suo comune sono di 43 positivi e 15 persone in sorveglianza attiva, stando alle disposizioni dell’Asl Roma 3.

Intanto, il numero dei positivi cresce anche a Tivoli, dove in data odierna si sono registrati otto nuovi casi. Nella città tiburtina gli attualmente positivi sono 43.