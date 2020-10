Nella mattinata odierna, a Veroli, i militari della locale Stazione Carabinieri deferivano in stato di libertà una 21enne per il reato di “lesioni” ed “omissione di soccorso”.

I fatti

Gli operanti lo scorso 1° ottobre, a seguito della denuncia presentata da uno studente 17enne del posto, il quale riferiva di esser stato investito a Isola del Liri, all’uscita di scuola, intraprendevano un’attività investigativa, basata in particolare sulle testimonianze di persone presenti al momento dei fatti. Al termine degli accertamenti, i militari appuravano che la 21enne in effetti lo scorso 30 settembre, mentre si trovava a Isola del Liri alla guida della propria auto, non avvedendosi del ragazzo che attraversava le strisce pedonali lo investiva, per poi continuare la marcia senza prestargli soccorso.

Il ragazzo se la cavava con alcune contusioni, mentre la prevenuta, individuata dai Carabinieri, veniva denunciata all’A.G..

