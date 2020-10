In data odierna, alle ore 9,20 circa, in via Monte Cardoneto, (zona Tufello) la sala operativa del comando provinciale di Roma ha inviato la squadra dei vigili del fuoco di Nomentano per il recupero di merci e beni.

L’operazione

I vigili del fuoco della 6 A sono intervenuti per recuperare materiale didattico e logistico all’interno della scuola primaria plesso di Angeli della Città all’interno di alcune aule chiuse la scorsa settimana per sintomi di un dissesto strutturale su travi e tamponature.

Il materiale recuperato servirà ad allestire nuove aule didattiche all’interno dello stesso edificio nelle aule non interessate dai segni di cedimento.