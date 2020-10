Il concorso bandito da Roma Capitale per l’assunzione di 1512 persone si svolgerà regolarmente, sulla base delle modalità di gestione organizzativa affidata a Formez che si occupa quindi di fissare le date della prova preselettiva e delle successive prove.

De Santis “Amministrare significa programmare. Il concorso rappresenta un pilastro nel futuro dell’ente”

Non è stata ancora fissata ufficialmente una data, ma ogni ipotesi di lavoro è sempre stata e continuerà a essere fisiologicamente legata anche all’evoluzione del quadro epidemiologico.

“Il percorso organizzativo del concorso è sempre proceduto in piena linearità. Ringrazio il Dipartimento Risorse Umane e il Formez che, nonostante la complessità della situazione sanitaria, stanno assicurando assoluta efficienza. Per noi il concorso è un tema prioritario in quanto costituisce uno strumento determinante per modernizzare la pubblica amministrazione capitolina e per rafforzare quindi i servizi a beneficio dei cittadini“.

Lo ha sottolineato l’Assessore al Personale Antonio De Santis.