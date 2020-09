Iperceramica cerca personale: posizioni aperte anche a Roma

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Iperceramica, nota catena specializzata nel commercio di piastrelle per pavimenti e rivestimenti, cerca nuovo personale da inserire in organico.

Iperceramica cerca personale: ecco le posizioni per Roma

Posizioni aperte a Roma per Iperceramica. Iperceramica è la più grande catena italiana di negozi per la vendita di pavimenti, rivestimenti, parquet e arredo bagno ed è un marchio registrato di BayKer Italia S.p.a. con sede e magazzino centrale a Fiorano Modenese (MO), Italia.

Le posizioni aperte a Roma:

Addetti alla vendita

Requisiti: possesso del diploma, spirito commerciale e predisposizione al contatto con il pubblico

Architetti

Requisiti: iscrizione all’albo professionale degll’Ordine degli Architetti o Ingegneri o Geometr. Inoltre, esperienza di almeno due anni nella direzione lavori o nella progettazione di interni.

Come fare per inviare il Cv

Per inoltrare il vostro curriculum sarà sufficiente selezionare la posizione aperta che vi interessa e relativa sede