In data 5/10, alle ore 9,40, la sala operativa del comando provinciale di Roma ha inviato la squadra dei vigili del fuoco di Pomezia per incendio appartamento.

Lo stesso, divampato al piano terra di una palazzina, è stato spento grazie al rapido intervento dei soccorritori vigili del fuoco.

Nessuna persona è rimasta coinvolta da quanto successo. In ausilio alla 22 A l’autoscala (as 22) , oltre ai Carabinieri e il 118 per ciò che concerne i loro compiti.