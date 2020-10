Polizia Locale Roma, UGL: "Forti perplessità su controlli Covid"

“Obbligare ad indossare la mascherina anche in luoghi aperti e privi di assembramenti, per combattere la quotidiana guerra contro il Covid-19, ricorda l’amara situazione della campagna di Russia, combattuta dai nostri militari con le scarpe di cartone. Non può essere uno “straccetto” sulla bocca e naso la carta vincente in questa delicata battaglia, quando poi anche fior di virologi ritengono inutile, se non dannoso, l’uso della mascherina protratto nel tempo.”

Così in una nota Sergio Fabrizi, Segretario Provinciale UGL della Polizia Locale, che continua: “Si pretende di voler obbligare ad indossarla per ore anche coloro che devono lavorare all’aperto, magari in condizioni di mantenimento della distanza interpersonale. Si pensi agli operai nei cantieri, agli asfaltisti ed agli altri operatori sotto sforzo fisico che devono aggiungere disagio alla respirazione per la mascherina”.

Ancora più duro il commento dei caschi bianchi romani, coloro che di fatto, dovrebbero poi curare l’osservanza delle norme, sanzionando pesantemente i cittadini in caso di inottemperanza: “Si tratta di una norma difficile da comprendere ed ancor più da far comprendere” dichiara il Coordinatore Romano UGL Polizia Locale Marco Milani, “tant’è che che ci vengono segnalate perplessità tra gli stessi operatori a procedere con le sanzioni ai cittadini in condizioni di non assembramento.

Alcune osservazioni che pervengono a questo sindacato sono anche di natura giuridica: non vorremmo che anche questa ordinanza, una volta cassata dal T.A.R., venga definita una goliardica provocazione”, concludono dall’UGL.