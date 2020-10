CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI NEL LAZIO RECORD DEI TAMPONI QUASI 14 MILA E SI REGISTRANO 261 CASI E DI QUESTI 112 A ROMA, 5 I DECESSI. CONTROLLI A TAPPETO DELLE ASL PER VERIFICARE IL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA NELLE RSA E LE CASE DI RIPOSO’

“Oggi nel Lazio record dei tamponi quasi 14mila e si registrano 261 casi e di questi 112 a Roma, 5 i decessi. Controlli a tappeto delle Asl per verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza nelle RSA e le case di riposo .

Nella Asl Roma 1 sono 36 i casi nelle ultime 24h e di questi sedici sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi una donna di 97 anni e un uomo di 82. Nella Asl Roma 2 sono 49 casi nelle ultime 24h e tra questi tre sono casi di rientro dalla Romania, dieci sono i contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 3 sono 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Grecia, sette casi con link ad un cluster noto dove è in corso l’indagine epidemiologica. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e nove sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi un uomo di 93 anni e un uomo di 81 anni. Nella Asl Roma 4 sono 17 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Lombardia, uno individuato al test sierologico e quindici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 41 i casi nelle ultime 24h e si tratta un caso di rientro dalla Romania, uno dall’Albania e uno con link dalla Sardegna. Tredici i contatti di casi già noti e isolati. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e quattordici i casi con link al cluster di Villa Maria dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nelle province si registrano 62 casi e zero decessi nelle ultime 24h.