Paliano, per tre giorni, diventerà un set cinematografico all’aperto per le riprese di alcune scene di “Tochter”.

Le parole del Sindaco di Paliano, Domenico Alfieri

La città di Paliano è diventata per tre giorni un set cinematografico all’aperto per le riprese di alcune scene di “Tochter”, film di produzione tedesca con la regia di Nana Neul e interpretato da Alexandra Maria Lara e Birgit Minichmayr.

Nei mesi scorsi i location manager del film hanno visitato diversi angoli del paese per poi decidere che i luoghi erano adatti per girare la pellicola.

Il film infatti è un “road movie”, ambientato oltre che in Italia, anche in Germania e Grecia, che racconta il viaggio di due amiche per l’Europa per ritrovare i rispettivi padri.