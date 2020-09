Via Palianense, brutto incidente tra Colleferro e Paliano

Un brutto incidente è avvenuto poco fa in via Palianense, tra Colleferro e Paliano. Due le auto che si sono scontrate in un frontale.

Sul posto sono giunte le forze dell’Ordine per i rilievi di rito e l’ambulanza. Un ferito. Purtroppo, l’uomo non ce l’ha fatta, a causa delle ferite troppo gravi, e nonostante gli aiuti dei soccorsi. Su questo argomento, potrebbero seguire aggiornamenti a breve. Oltre al ripristino della normale viabilità, ci si sta occupando della ricostruzione dell’impatto per chiarire la dinamica dell’incidente.

