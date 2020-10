Li aveva già messi in fuga una volta, 8 giorni fa, un uomo di 38 anni ed uno di 29 che avevano tentato di introdursi nel suo appartamento per commettere un furto.

I fatti

Per evitare che i due la facessero franca una seconda volta, il cittadino residente in via Montecuccoli ieri sera ha chiesto aiuto, tramite segnalazione al NUE 112, alla Polizia di Stato fornendo agli agenti del commissariato Porta Maggiore, diretto da Irene Di Emidio, tempestivamente intervenuti sul posto, dettagliate descrizioni dei ladri.

” Sono due ragazzi longilinei uno scuro di capelli con felpa e tuta nera, l’altro biondo con una felpa grigia”. Così è scattata la ricerca dei due uomini che sono stati rintracciati e bloccati dai poliziotti dopo un breve inseguimento a piedi, tra via Prenestina e via Brancaleone. G.W., 29enne romano e P.A., 38enne originario della Romania, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto tentato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, entrambi infatti hanno provato a resistere all’arresto, ingaggiando una colluttazione con i poliziotti.

Per il cacciavite di 36 cm, rinvenuto e sequestrato dagli agenti, i due dovranno rispondere anche di possesso di arnesi atti allo scasso.