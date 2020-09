Pigneto. Si finge cliente di una pizzeria e ruba la borsa di una donna seduta al tavolo dietro al suo: la Polizia di Stato arresta un algerino di 52 anni.

I fatti

Non è sfuggito all’attenzione degli investigatori della Polizia di Stato, impegnati in un servizio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del Pigneto, l’atteggiamento furtivo e circospetto di un algerino che, dopo essersi guardato intorno nei pressi di alcuni tavoli di una pizzeria sistemati all’esterno, si è seduto ad uno di questi.

Fintosi quindi un cliente ed essendosi assicurato di non essere visto, A.M., 52enne algerino, si è allungato all’indietro, ha raccolto una borsa da donna poggiata per terra, l’ha infilata velocemente nel suo zaino e si è allontanato.

Vista la scena, un agente in borghese del commissariato Porta Maggiore, diretto da Irene Di Emidio, si è sganciato dagli altri colleghi e lo ha seguito, senza mai perderlo di vista, chiamando la sala operativa per farsi mandare in ausilio una pattuglia in divisa.

Il ladro, convinto di averla fatta franca, è entrato in un’enoteca e, tutto soddisfatto, dopo aver ordinato una birra, ha iniziato a rovistare nella borsa rubata per verificare l’entità del suo bottino.

Colto con “le mani nel sacco” dai poliziotti, A.M. è stato arrestato: furto con destrezza il reato di cui dovrà rispondere.

Foto di repertorio