Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito della capillare e costante azione di prevenzione e repressione dei reati condotta dalla Polizia di Stato è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato Frosinone ed i comuni di Sora, Fiuggi e Cassino e che ha visto l’impiego del personale della Questura e dei Commissariati, due pattuglie della Polizia Stradale e due unità della Squadra Cinofili della Polizia di Stato di Nettuno.

Ecco cosa è successo

Sono state controllate oltre 160 persone, 84 veicoli ed effettuati 10 posti di controllo. Sono stati elevati 11 verbali per violazioni alle norme sulla circolazione stradale ed è stato emesso un Foglio di Via Obbligatorio da Frosinone a carico di uno straniero che si aggirava con fare sospetto nei pressi dei giardini pubblici antistanti la stazione ferroviaria.

Il personale del Commissariato di P.S. di Cassino, in collaborazione con le unità antidroga della Squadra Cinofili, ha tratto in arresto un ventisettenne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, sono stati sequestrati circa 50 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed una ingente somma di denaro, probabile provento della illecita attività di spaccio, abilmente occultata all’interno della camera da letto.

Nella città martire i servizi sono continuati fino a tarda sera con particolare attenzione alle aree dove è più alta la frequentazione da parte di soggetti dediti allo spaccio, agli esercizi commerciali ed all’area della stazione ferroviaria, dove un 26enne di origini campane è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish e sarà segnalato alla Prefettura mentre un giovane straniero è stato invece denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, per rifiuto di fornire le proprie generalità e riaffidato ai genitori.