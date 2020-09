Questa mattina a Ceprano i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per ricettazione in concorso una 40enne di Roccasecca, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, e un 21enne del Gambia, ma residente nella provincia di Palermo.

I fatti

I militari operanti, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori, a seguito di perquisizione domiciliare rinvenivano, presso l’abitazione della donna, un monopattino munito di localizzatore, asportato nella mattinata del 28 settembre scorso ai danni di una società di noleggio operante a Cassino.

Ricorrendone i presupposti il 21enne veniva anche proposto per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Roccasecca per tre anni. Il monopattino veniva restituito alla predetta società.