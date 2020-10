L’Amministrazione provinciale di Frosinone ha prorogato al 31 dicembre 2021 il bando rivolto ai Comuni, alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane per la realizzazione e la rendicontazione dei centri di raccolta dei rifiuti e per gli interventi mirati al potenziamento del servizio di raccolta differenziata.

Le richieste

Accogliendo le richieste giunte da diverse amministrazioni locali, che ora si trovano ad affrontare le urgenze legate all’emergenza Covid oltre alle problematiche inerenti i vari iter amministrativi, la Provincia di Frosinone ha posticipato alla fine del 2021 gli adempimenti per la realizzazione e la rendicontazione dei progetti relativi al bando rivolto ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e alle Comunità montane che intendano creare ex novo centri di raccolta dei rifiuti o completare quelli esistenti, oltre a mettere in campo di interventi per potenziare il servizio di raccolta differenziata.

Un atto con cui l’Ente di piazza Gramsci ha inteso andare incontro agli Enti Locali per favorire il rispetto delle tempistiche e delle scadenze per la completa realizzazione di progetti già finanziati e relativi a un settore fondamentale quale la tutela dell’ambiente.

Foto di repertorio