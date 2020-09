Nella giornata di ieri, in mattinata, è stato avvistato a Frosinone Alessandro Borghese. Il noto conduttore televisivo della trasmissione 4 ristoranti si aggirava in Ciociaria con il Peugeout Traveller, diventato simbolo del programma tv. Ma tutti si chiedono: quali sono i ristoranti interessati? Cerchiamo di scoprirlo.

4 Ristoranti in Ciociaria. Alessandro Borghese avvistato a Frosinone

Al momento, non trapelano notizie né informazioni ufficiali in merito, ma soltanto rumor e indiscrezioni. Le città ciociare interessate dovrebbero essere almeno tre. Si parla infatti di due locali del Capoluogo, uno della città termale di Fiuggi e infine una struttura di Acuto. Ribadiamo però che al momento non ci sono conferme ufficiali, quindi bisognerà attendere la fase di post produzione e il ritorno in tv con le nuove puntate per scoprire quali saranno con precisione.

Ricordiamo che la nuova stagione di 4 Ristoranti andrà in onda su Sky e che il vincitore si aggiudicherà un premio in denaro per migliorare la propria attività. Chi vincerà dovrà comunque dimostrarsi migliore agli occhi dei giudici in una determinata categoria. La Ciociaria è terra di sapori e la lotta sarà sicuramente avvincente e la pubblicità che seguirà dopo il programma televisivo non potrà che far bene al vincitore.

Non resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire i nomi esatti dei 4 ristoranti che si contenderanno la sfida messa in atto dal famoso chef Alessandro Borghese.

Fonte foto: profilo Twitter