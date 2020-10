Labico, Laudato si’: l’ecologia integrale a partire dall’impresa

Venerdì 2 ottobre alle 16.30, presso il Centro anziani di Labico, in Via Roma 15, si svolgerà la conferenza Laudato si’.

L’ecologia integrale a partire dall’ impresa

L’ecologia integrale a partire dall’ impresa. Numerosi i relatori e gli interventi in programma. L’evento vuole essere un volano per un nuovo sviluppo dell’impresa autoctona che determini la creazione di una nuova economia sociale nel contesto territoriale.

Dichiara l’Assessore alle attività produttive, Benedetto Paris:

“A cinque anni dalla proclamazione dell’enciclica papale Laudato sii con molta attenzione ospitiamo un momento di riflessione sul senso attuale ed “operativo” delle esortazioni e riflessioni in essa contenute. Insieme ad esimi relatori approfondiremo i temi di responsabilità sociale di impresa, dell’impatto ambientale, di come riconoscere alle aziende virtuose una propria specificità e qualità e di come sostenere con azioni pubbliche e private le aziende, specialmente agricole. L’esortazione alla responsabilità “ecologica” e sociale intrinseca nella “Laudato sìì” ben si sposa con l’istituzione del Distretto dell’Economia Civile promosso dalla XI comunità montana, progetto a cui Labico sta aderendo, e per cui interverrà il Presidente Danilo Sordi, e con il Piano di Sviluppo Locale del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini, che proprio sul sostegno alle aziende agricole negli investimenti e valorizzazione del territorio e dei prodotti sta investendo importanti risorse comunitarie attraverso il PSR della Regione Lazio.”

Conclude il Sindaco, Danilo Giovannoli:

“Ringrazio, per aver costruito insieme al Comune di Labico l’appuntamento, Marco Livignani, il Parroco della Parrocchia S. Andrea Ap. di Labico, la Diocesi, il Direttore della Pastorale sociale e del Lavoro regionale e la Pontificia Università Gregoriana, che con i rispettivi relatori daranno un contributo fondamentale alla qualità del convegno.”