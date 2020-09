“Apprendiamo con grande rammarico della morte di Alfredo Serangeli, già direttore dell’Archivio Storico Diocesano “Innocenzo III” di Segni” spiega in un post su Facebook l’Amministrazione Comunale di Labico, che prosegue così:

Una vita per la ricerca e la cultura

“Una vita per la ricerca e la cultura: fu proprio grazie al suo encomiabile lavoro che fu possibile correggere la data del ritrovamento del Laocoonte e, di conseguenza, l’inaugurazione dei Museo Vaticani.

Fautore di una collaborazione tra istituzioni per studiare e far conoscere il grandissimo valore culturale e storico del nostro territorio, promotore e sostenitore del progetto “Le Terre dei Conti”, fu due volte ospite come relatore a Labico: per la presentazione della prima monografia firmata dal professor Ronald T. Ridley (University of Melbourne) sul Ficoroni, storico e antiquario di Labico; per il libro sul primo Statuto donato alla comunità di Lugnano (Labico) dalla Contessa Fulvia Conti Sforza di Santa Flora, ad opera di Ruggero Mariani.